Топливный монополист на Камчатке в очередной раз привлёк внимание УФАС

Петропавловск-Камчатский, , 10:27 — REGNUM Топливный монополист на Камчатке, АО ННК «Камчатнефтепродукт», в очередной раз попал в сферу внимания УФАС по Камчатскому краю. Компанию подозревают в том, что она диктует условия конкурентам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Региональное управление ФАС усмотрело нарушения в деятельности АО ННК «Камчатнефтепродукт». Антимонопольщикам пожаловалось партнёрство «Владельцев АЗС Камчатки» на то, что монополист отказывается заключать с ними договоры на оптовые поставки топлива и диктует свои условия. Владельцам АЗС рекомендуется, в частности, закупать топливо по завышенным ценам, сопоставимым с розничными.

АО ННК «Камчатнефтепродукт» вынесено предупреждение. Компании рекомендовано урегулировать вопрос с владельцами АЗС по поставкам топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, АО ННК «Камчатнефтепродукт» уже не в первый раз попадает в сферу внимания УФАС Камчатки. В мае 2018 года антимонопольная служба инициировала проверку этой компании в связи с резким повышением цен на топливо. Цена АИ-95 достигла 51 рубля за литр, дизельного топлива — 55,5 рубля.