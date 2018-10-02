Мастер с Урала о «Навыках мудрых»: «Для людей за 50 задачи надо усложнять»

Первоуральск, Свердловская область, , 10:14 — REGNUM В Москве на территории образовательного комплекса «Техноград» ВДНХ 22−23 сентября состоялся первый в России чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых». В нём участвовали более 130 мастеров из 28 регионов нашей страны. Участники чемпионата профессионалов из Свердловской области получили восемь призовых мест в нескольких компетенциях. «Золото» в копилку уральских мастеров принёс электромонтажник ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Булат Ибраев.

«Чемпионат выиграл легко, можно сказать играючи, и с удовольствием поработал на новейшем оборудовании, которое нам предоставили организаторы состязаний. Стандарты WorldSkills мне хорошо знакомы, так как вхожу в число наставников, которые готовят молодёжь нашего завода к этим соревнованиям. У нас на Урале конкурсы профессионального мастерства проводятся в менее комфортных условиях — отправляют на высоту, куда только на кране можно забраться, или предлагается устранить неисправность в лютый мороз, то есть соревнуемся в реальных условиях. А здесь шикарный павильон, скажем прямо, комфортно, несложные задачи — курорт. И чемпионат «Навыки мудрых» принёс лично мне прекрасное общение, дружбу, контакты. Хочу отметить невероятно радушный приём и великолепную организацию состязаний», — поделился впечатлениями в интервью корреспонденту ИА REGNUM Булат Ибраев.

Булат Ибраев находит своевременным обращение WorldSkills к участникам «старше 50». И считает, что состязания рабочих со стажем надо организовывать повсеместно в России.

«Здорово, конечно, что эти соревнования мотивируют молодёжь. Но нам, их наставникам, тоже хочется показать супер-класс. В нашей компетенции я не увидел соревновательного духа как такового, потому что предложенные задачи мы решаем ежедневно, в обычной жизни в более сложных условиях. Для людей с большим стажем работы задачи нужно усложнять», — считает Булат Ибраев.

Также он отметил, что мастеров пенсионного возраста на Первоуральском новотрубном заводе немало.

«Что делать на пенсии, когда руки знают, а голова работает? Если бы наши так называемые «пенсионеры» не справлялись с задачами, то их никто бы на заводе не держал. Профессионализм ценится, а он приходит с опытом, с годами. В стране не хватает специалистов рабочих профессий. И отрадно отметить, что мы сейчас движемся к тому, как было в советское время, за одного рабочего с золотыми руками дают пять клерков. В России стали поднимать престиж рабочего — производителя продукта, а не того, кто его перепродаёт. И главное, понимать ценность человека, который умеет что-то делать своими руками, а не только рассуждать, сидя на диване. И это очень радует», — отметил Булат Ивраев.

Напомним, 9 августа 2018 года в своём обращении к гражданам России в связи с изменениями в пенсионной системе президент России Владимир Путин дал поручение правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации, чтобы люди старших возрастов могли пройти необходимое переобучение и получить новые навыки.

«Мы живём в прекрасную эпоху, когда труд рабочего автоматизирован, появилась масса облегчающего процесс оборудования. Если вспомнить, как я начинал работать 40 лет назад и сейчас, то это небо и земля. Приобретая в училище одну специальность, приходишь на завод и параллельно получаешь новые навыки. В процессе жизни постоянно учишься, совершенствуешься. Без этого невозможно стать профессионалом своего дела. Ребята в колледжах сейчас получают сразу несколько специальностей. Будущее, конечно, за многопрофильными рабочими. И, глядя на коллег, могу с уверенностью сказать, что для получения новой компетенции возраст не преграда. И такие соревнования, как «Навыки мудрых», когда нам за день предлагали освоить технологические новинки и мы все справились с поставленными задачами, лишь доказывают эту непреложную истину», — подытожил свои впечатления от первого чемпионата мастеров в России Булат Ивраев.

И отметил, что сожалеет о своём «золоте» на чемпионате, так как по условиям состязаний он уже непревзойдённый мастер и вновь участвовать в «Навыках мудрых» не сможет.

«Придётся осваивать новую специальность, чтобы показать, что есть порох в пороховницах», — шутит 61-летний уральский мастер.

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