На месторождении под Оренбургом запущена новая подстанция

Оренбург, , 10:02 — REGNUM Энергетики компании «Газпромнефть-Оренбург» ввели в эксплуатацию новую подстанцию напряжением 110 кВ номинальной мощностью 32 МВА на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, сообщает 2 октября пресс-служба предприятия.

Из сообщения следует, что решение построить собственную подстанцию принято в связи с расширением инфраструктуры месторождения. Возведенный объект значительно увеличил возможности последующего развития предприятия и позволил сократить затраты на покупку электроэнергии от внешних сетей на 65 млн рублей в год.

Отмечается, что подстанция обеспечит перспективную потребность Восточного участка и инфраструктурных объектов компании на четвертой технологической линии установки подготовки нефти и газа, а также повысит надёжность электроснабжения технологических установок и механизированного фонда скважин.

Подстанция оборудована современными устройствами управления, которые обеспечат удалённый контроль в режиме реального времени, что позволит оперативно реагировать на отклонения от нормативных параметров без выезда сотрудников на объект.

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