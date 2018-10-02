Банк России исключил из госреестра три МФО, зарегистрированные в Кузбассе

Кемерово, , 10:02 — REGNUM Банк России исключил из госреестра 45 микрофинансовых организаций, три из которых были зарегистрированы в Кемеровской области, сообщили ИА REGNUM в администрации региона. Это связано с тем, что эти МФО неоднократно нарушили требований федерального закона и иных нормативных правовых актов.

По данным управления по ценным бумагам и страховому рынку областной администрации, в числе исключённых — ООО МКК «Авуар», ООО МКК «Кредитные Ресурсы», ООО «МКК КемБилд».

При этом уточняется, что после получения письменного уведомления Банка России об исключении из госреестра МФО запрещается выдавать новыемикрозаймы, но обязательства заёмщиков по ранее заключённым договорам не прекращаются и должны быть исполнены в полном объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для финансовых организаций, не внесённых в реестр Центробанка и занимающихся нелегальным кредитованием, в России планируется ввести уголовную ответственность.

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В настоящее время максимальное наказание за незаконную выдачу кредитов населению — штрафы.

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Только за первое полугодие 2018 года Центральный банк выявил около 1,9 тыс. организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием населения.

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