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В Новгородской области начат ремонт дорог, пострадавших от паводка

Экономика

Ремонты продлятся до 15 декабря, на время работ на участках дорог ограничено движение

В Новгородской области начат ремонт дорог, пострадавших от паводка
Наталья Поконечная © ИА Красная Весна
Ремонт дороги

Великий Новгород, 2 октября 2018, 09:58 — REGNUM  В Новгородской области начаты ремонтные работы по капитальному ремонту дорог, пострадавших от паводка в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на время работ, до 15 декабря, на этих участках будет ограничено движение транспортных средств.

Речь идёт о четырёх участках дорог в Крестецком районе, ещё четырёх — в Любытинском районе и участке Боровёнка — Сутоки в Окуловском районе.

Напомним, дороги в этих районах разрушились после обильных осадков в апреле 2018 года, которые усилили таяние снега и привели к разливам водоёмов. Всего было разрушено 46 участков дорог. Пострадали территории девяти районов — Любытинского, Боровичского, Хвойнинского, Чудовского, Крестецкого, Маловишерского, Пестовского, Окуловского и Новгородского. С 23 по 29 апреля в Новгородской области действовал режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на восстановление разрушенных дорог Новгородская область получила дополнительно из федерального бюджета 180 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородские дороги получат дополнительно 180 млн рублей

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Чрезвычайная ситуация в Новгородской области в паводок-2018
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