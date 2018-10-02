В Минкавказа сообщили о месте проведения Кавказского экономического форума

Москва, , 09:57 — REGNUM Первый экономический форум на Северном Кавказе может быть проведен на территории Кавказских Минеральных Вод. Именно это место для проведения форума в настоящее время рассматривается в качестве одного из приоритетных. Об этом рассказал РИА Новости министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По его словам, в середине 2019 года на Кавминводах планируется к открытию международный выставочный центр. Проведение форума в новом современном здании было бы «просто здорово», заявил Чеботарев, при этом отметив, что «есть прекрасные возможности для проведения форума и в других субъектах округа».

Что касается сроков его проведения, то, по словам министра, форум может состояться «не ранее конца 2019 года». В качестве возможных участников рассматриваются страны, чьи интересы представлены в данном макрорегионе, в том числе Иран, Турция, а также Китай и Индия.

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Напомним, идея проведения в СКФО масштабного экономического форума по типу дальневосточного или сочинского была высказана президенту России Владимиру Путину во время его посещения в августе 2018 года молодежного образовательного форума «Машук-2018». Она получила одобрение президента. Документы о проведении Северо-Кавказского экономического форума осенью 2019 года направлены на рассмотрение.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал провести этот форум в Грозном. Свое предложение он обосновывал тем, что в Чечне высокий уровень безопасности, а также имеется необходимая инфраструктура: конференц-залы, отели мирового уровня, хорошее транспортное сообщение.

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