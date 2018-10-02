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По Крымскому мосту за сутки проехало 2,2 тыс. грузовиков

Экономика

В Крым проехало 1086 грузовиков, а в направлении Тамани — 1137 грузовых транспортных средств

По Крымскому мосту за сутки проехало 2,2 тыс. грузовиков
Иллюстрация: Most.life
Керченский мост

Симферополь, 2 октября 2018, 09:56 — REGNUM  После снятия ограничения на проезд по мосту через Керченский пролив грузовых автомобилей, по нему проехало более 2 тыс. грузовиков. Об этом сообщает 2 октября в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Отмечается, что в первые сутки после снятия ограничений по мосту в Крым проехало 1086 грузовиков, а в направлении Тамани — 1137 грузовых транспортных средств. Общее число грузовиков составило 2,2 тыс., уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 30 сентября на 1 октября было снято ограничение на движение по мосту через Керченский пролив грузовых автомобилей. Грузовикам запрещено было двигаться в Крым по мосту на протяжении всего высокого курортного сезона.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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