Вторник, 2 Октября 2018 года
10:12:59 МСК

Промышленники осваивают испытания кабеля в криокамере

Экономика

Изоляцию и оболочку кабелей будут тестировать на разрыв при отрицательной температуре

Кольчугино, Владимирская область, 2 октября 2018, 09:33 — REGNUM  Российские промышленники планируют испытывать кабель в разрывной машине с криокамерой, которая позволяет создавать температуру до — 250 °C, что примерно соответствует отрицательной температуре в открытом космосе, сообщает 2 октября пресс-служба холдинга «Кабельный альянс».

«В процессе прокладки и эксплуатации кабели испытывают различные воздействия: механические, климатические, химические. И от того, как в таких условиях «поведут» себя изоляция и оболочка, будет зависеть срок службы кабельных линий в целом», — прокомментировала актуальность испытаний начальник испытательного центра кольчугинского «Электрокабеля» Наталья Тараканова.

Отмечается, что на предприятии будут проводиться испытания полимерных материалов, используемых для производства пластикатов, полиэтилена, резины. В результате специалисты получат информацию о возможных изменениях эксплуатационных характеристик кабелей в различных климатических зонах.

Ранее на предприятии запустили новую горизонтальную линию вулканизации, которая позволит нарастить объем производства контрольных и судовых кабелей.

Читайте ранее в этом сюжете: Кольчугинский «Электрокабель» запустил линию вулканизации за 123 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электронная промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить