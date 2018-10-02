Промышленники осваивают испытания кабеля в криокамере

Кольчугино, Владимирская область, , 09:33 — REGNUM Российские промышленники планируют испытывать кабель в разрывной машине с криокамерой, которая позволяет создавать температуру до — 250 °C, что примерно соответствует отрицательной температуре в открытом космосе, сообщает 2 октября пресс-служба холдинга «Кабельный альянс».

«В процессе прокладки и эксплуатации кабели испытывают различные воздействия: механические, климатические, химические. И от того, как в таких условиях «поведут» себя изоляция и оболочка, будет зависеть срок службы кабельных линий в целом», — прокомментировала актуальность испытаний начальник испытательного центра кольчугинского «Электрокабеля» Наталья Тараканова.

Отмечается, что на предприятии будут проводиться испытания полимерных материалов, используемых для производства пластикатов, полиэтилена, резины. В результате специалисты получат информацию о возможных изменениях эксплуатационных характеристик кабелей в различных климатических зонах.

Ранее на предприятии запустили новую горизонтальную линию вулканизации, которая позволит нарастить объем производства контрольных и судовых кабелей.

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