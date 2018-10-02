Внешний долг Казахстана уменьшился до 96,3% к ВВП

Астана, , 09:32 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2018 года внешний долг Казахстана составил $164,6 млрд или 96,3% к ВВП, сообщили 2 октября в пресс-службе Национального банка республики.

По итогам второго квартала 2018 года внешний долг республики уменьшился на $2,2 млрд. Сокращение внешнего долга произошло за счет операций платежного баланса, а также за счет операционных изменений: снижения стоимости ценных бумаг казахстанских эмитентов и отрицательной курсовой разницы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2018 года внешний долг Казахстана составлял $166,6 млрд, или 102,2% от ВВП. В первом квартале внешний долг республики уменьшился на 2,8%.

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