В Перми ТСЖ затягивают процесс подачи тепла в жилой фонд

Пермь, , 09:25 — REGNUM В Перми подвергли критике работу управляющих компаний и ТСЖ, которые в целях экономии не подают заявки на теплоснабжение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, более 20 управляющих компаний и ТСЖ затягивают процесс взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией по подаче тепла в жилые дома.

На 1 октября всего в 12% жилых домов Ленинского района подается отопление. Контроль за поступлением тепла в жилые дома должны вести районные администрации. В мэриии подкрепили критику угрозами, заявив, что пассивность управляющих компаний и ТСЖ может стать предметом разбирательства в прокуратуре, а также наказанием в виде штрафов.

Напомним, отопительный сезон в Перми стартовал 20 сентября. С этого дня начали подавать тепло на социальные объекты. 25 сентября в мэрии заявили о старте теплоснабжения жилых домов.

Стоит отметить, что традиционно отопительный сезон стартует по прошествии пяти дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха на улице составляет восемь градусов по Цельсию выше ноля. Чиновники Перми отошли от этой традиции, глава города начать подачу тепла, не дожидаясь пятидневки холодов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми отсрочили начало отопительного сезона