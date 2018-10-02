Производство цементных плит запущено в Тульской области

Тула, , 09:01 — REGNUM Торжественный запуск нового предприятия по производству цементных плит для строительной индустрии «Кнауф Аквапанель» состоялся 1 октября в Новомосковске Тульской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Дюмин.

«Сегодня мы запускаем первое в России и четвертое в мире производство цементных плит для строительной индустрии. Открытие нового производства закладывает основу для дальнейшего развития строительной отрасли не только Тульской области, но и страны. На предприятии создано 38 высокотехнологичных рабочих мест», — сказал Алексей Дюмин.

Общий объем инвестиций в строительство и оснащение завода со стороны компании Knauf составил около 1,6 млрд рублей.

«Аквапанель — строительный материал нового поколения. Он отлично дополняет ассортимент продукции Knauf, позволяя нашим заказчикам решать разноплановые строительные задачи — от возведения наружных стен до облицовки помещений с повышенной влажностью. Сегодня эти плиты применяются в 74 странах мира. В России они использовались в том числе для возведения объектов для Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Только ранее они импортировались из Германии и Греции, а теперь будут производиться здесь», — сообщил генеральный партнер компании «Кнауф Груп» Манфред Грундке.

Гендиректор «Кнауф Аквапанель. ГмбХ энд Ко» Томас Козловски также поздравил собравшихся с открытием предприятия и вручил администрации города Новомосковска сертификат на 500 тысяч рублей для ремонта школ и детских садов.

Почетные гости нажатием символической кнопки запустили новое производство, а затем осмотрели площадки предприятия.