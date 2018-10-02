Казахстан пригрозил ввести ответный запрет на ввоз сельхозпродукции из РФ

Астана, , 09:05 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана может принять ответные меры на запрет Россельхознадзором экспорта казахстанской продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих продукцию в РФ. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

В профильном ведомстве считают, что возврат продукции по данной причине является неправомерным, так как нормативными актами ЕАЭС не предусмотрено введение реестра производителей, экспортирующих растительную продукцию.

В министерстве сельского хозяйства Казахстана считают, что возврат продукции по указанной причине является ущемлением прав экспортеров.

Напомним, 28 сентября на сайте Россельхознадзора появилась информация о возврате в Казахстан трех автотранспортных средств с подкарантинной продукцией, картофелем и дынями.