Грузовикам разрешили проезд по Крымскому мосту, но не всем

Симферополь, , 08:58 — REGNUM Бензовозам не разрешено проезжать по Крымскому мосту. Разрешение, выданное Министерством транспорта РФ на проезд по объекту большегрузного транспорта с 1 октября, грузовиков, перевозящих нефтепродукты, не коснулось. Эту информацию РБК подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм и аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктор Костюков.

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Как пояснил эксперт, есть задержка с выдачей специальных разрешений на провоз нефтепродуктов, поскольку они считаются опасными грузами. При этом он отметил, что проблем с топливом из-за этого на полуострове нет, так как поставщики пользуются паромной переправой.

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Как сообщало ИА REGNUM, движение грузовиков по Крымскому мосту было открыто в полночь 1 октября. За половину суток по нему проехали 1379 грузовых автомобилей. Из них 716 в сторону Керчи и 663 в сторону Тамани. Больше всего было зафиксировано автопоездов весом более 30 тонн (1030 штук). При этом по Крымскому мосту проехали более 100 автопоездов общим весом более 35 тонн.

По прогнозам, в течение 2018 года поток грузовых автомобилей через Крымский мост будет составлять от 900 до 1,1 тыс. автомобилей массой свыше 3,5 тонны в день. К 2024 году этот показатель увеличится до 5000 грузовиков в сутки.

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