«Нужно вложиться»: как сэкономить на раздельном сборе мусора

Москва, , 08:52 — REGNUM В словах замглавы Минстроя Андрея Чибиса о том, что уже с 2019 года граждане России смогут сэкономить до 50% на раздельном сборе мусора, сомневается директор ООО «Эко-трест» Юрий Музюкин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова чиновника о подготовленной законодательной базе для дифференцированных тарифов на вывоз мусора и уточнение, что решение сортировать отходы должен принять весь дом, он подчеркнул:

«Андрей Чибис правильно сказал: чтобы экономить до 50% на раздельном сборе мусора, этим должен заниматься весь дом. Но для этого нужно провести подготовительные мероприятия и вложить определённые средства. Получается в какой-то степени бизнес.

К примеру, есть дом с мусорными камерами. Жильцам придётся организовать рядом с ними площадку и поставить несколько контейнеров (для стекла, для пластика и другие), а остальные, не перерабатываемые отходы, будут уходить в мусорокамеру. Также нужно найти подрядчиков, кто будет всё это вывозить. Сделать это возможно, но при этом на раздельный сбор мусора должен согласиться весь дом. Нужно учитывать, что всегда найдётся домовладелец, который скажет, что ему это неинтересно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2019 года российские регионы должны перейти на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. О том, что с этого же времени у потребителей жилищно-коммунальных услуг появится возможность экономить до 50% на раздельном вывозе мусора, «Известиям» рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис. Но удастся ли России в течение пяти лет, как планируют эксперты, перейти на раздельный сбор мусора — вопрос открытый.