В «Нафтогазе» опасаются запуска второй нитки «Турецкого потока»

Киев, , 08:51 — REGNUM Предстоящий запуск второй нитки газопровода «Турецкий поток» вызвал обеспокоенность в Киеве. Эксплуатация второй нитки грозит снижением объемов транзита газа через территорию Украины, заявил в эфире украинского телеканала «Прямой» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, вторая нить «Турецкого потока» представляет такую же угрозу, как и «Северный поток». Объем газопровода меньше, однако принцип угрозы тот же — снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут.

Коболев добавил, что переговоры с Анкарой даются Киеву тяжело. В Киеве надеются, что Евросоюз не откажется от транзита газа через Украину, и запуск второй нитки «Турецкого потока» потеряет смысл.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода из двух ниток через Черное море. Первая нить нужна для поставок энергоносителя в Турцию, вторая — для обеспечения газом стран Южной и Юго-Восточной Европы.

5 сентября стало известно о завершении работ по укладке второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне России. Ожидается, что газопровод введут в эксплуатацию в 2019 году.

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