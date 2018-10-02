Вторник, 2 Октября 2018 года
10:17:35 МСК

В «Нафтогазе» опасаются запуска второй нитки «Турецкого потока»

Экономика

Объем газопровода меньше, однако принцип угрозы тот же — снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут

Киев, 2 октября 2018, 08:51 — REGNUM  Предстоящий запуск второй нитки газопровода «Турецкий поток» вызвал обеспокоенность в Киеве. Эксплуатация второй нитки грозит снижением объемов транзита газа через территорию Украины, заявил в эфире украинского телеканала «Прямой» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, вторая нить «Турецкого потока» представляет такую же угрозу, как и «Северный поток». Объем газопровода меньше, однако принцип угрозы тот же — снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут.

Коболев добавил, что переговоры с Анкарой даются Киеву тяжело. В Киеве надеются, что Евросоюз не откажется от транзита газа через Украину, и запуск второй нитки «Турецкого потока» потеряет смысл.

Читайте также: Венгерская партия в турецком марше Газпрома

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода из двух ниток через Черное море. Первая нить нужна для поставок энергоносителя в Турцию, вторая — для обеспечения газом стран Южной и Юго-Восточной Европы.

5 сентября стало известно о завершении работ по укладке второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне России. Ожидается, что газопровод введут в эксплуатацию в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В России завершена укладка второй нитки газопровода «Турецкий поток»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить