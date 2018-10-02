На востоке Москвы появятся еще две выделенные полосы

Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве ввели еще 7,3 км выделенных полос для общественного транспорта на двух новых участках автодорог. Так, на востоке столицы 8 октября откроется движение автобусов по выделенной полосе протяженностью 1,3 км на шоссе Энтузиастов, а на Свободном проспекте выделенная полоса составит 6 км, сообщается на портале столичной администрации.

Ежедневно по этим улицам следуют автобусы 20 городских маршрутов общественного транспорта, они перевозят 53 тысячи человек в сутки. Также по этим улицам проложено 15 пригородных автобусных маршрутов, они ежедневно перевозят 17 тыс. пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве действует более 314 км выделенных полос. В ближайшие два года планируется организовать более 42 км выделенок. Ввод новых полос будет произведен в течение 2018−2019 годов. В результате общественный транспорт по 198 маршрутам сможет быстрее перемещаться в пределах Москвы и ускорить обслуживание пассажиров.

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