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В Казахстане оспорят возврат из РФ партии сельхозпродукции

Экономика

Если спор не будет урегулирован, Астана оставляет за собой право поступать аналогичным образом с российской сельхозпродукцией

Астана, 2 октября 2018, 08:10 — REGNUM  Казахстан намерен добиваться урегулирования ситуации с возвратом на территорию республики из России трех грузовиков с сельхозпродукцией, поставщики которой не входили в перечень компаний, экспортирующих растительную продукцию в РФ. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского минсельхоза.

«Возврат подкарантинной продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию в РФ, является неправомерным», — отметили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что, если указанный спор не будет урегулирован, Астана оставляет за собой право поступать аналогичным образом с российской сельхозпродукцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 августа по 3 сентября сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли незаконный ввоз из Казахстана 100 тонн сельскохозяйственной продукции. В ведомстве уточнили, что на продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты либо документы были недействительны. Продукция была возвращена на территорию Казахстана.

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