Камчатка пять лет «на диете»: жители полуострова стали меньше есть

Петропавловск-Камчатский, , 08:28 — REGNUM Жители Камчатки за прошедшую «пятилетку» стали существенно меньше есть. Об этом свидетельствуют данные Камчатстата. Потребление основных продуктов питания сократилось на десятки килограммов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Путина на Камчатке самая богатая, а люди — самые бедные?

Хлеба камчатцы стали позволять себе меньше на 9,9 кг по сравнению с 2012 годом: с 88,6 кг потребление этого продукта сократилось до 78,7 кг в 2017 году. Фруктов и ягод среднестатистический житель полуострова за пять лет стал есть меньше на 20,6 кг: 96,4 кг в 2012-м и 75,8 кг в 2017 году. Мяса и мясной продукции камчатцы тоже позволяют себе намного меньше: потребление за пять лет сократилось на 22,6 кг — со 112,9 кг до 90,3 кг.

Каким бы невероятным это ни казалось, но потребление рыбы на Камчатке тоже сократилось, причём значительно: за пять лет на 11,8 кг. Если в 2012 году житель «рыбного стола России» (по выражению губернатора Владимира Илюхина) ещё мог позволить себе съесть 33 кг рыбы в год, то в 2017 году потребление сократилось до 21,2 кг.

Тревожно выглядит статистика потребления белковой пищи — за пять лет она демонстрирует падение: если в 2012 году житель Камчатки потреблял в сутки 95 граммов белков, то в 2017 году уже 74,1. Между тем взрослый человек, вес которого составляет 70 кг, должен потреблять не менее 105 граммов белка в сутки. Из них примерно 35 граммов должны быть животного происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки считают, что они живут хуже и беднее всех на Дальнем Востоке. Согласно исследованию, которое провел портал «Домофонд», Камчатка вошла в десятку антилидеров в России по уровню уныния населения. Жители столицы полуострова — Петропавловска-Камчатского — называют свой город «бомжатником» и на чём свет ругают власти за неухоженный вид своего города. По выражению российского писателя и драматурга Евгения Гришковца, «он нигде не видел такой красивой природы, как на Камчатке, и никогда и нигде не видел такого убогого и безобразного города, как Петропавловск-Камчатский».

Богатейшая камчатская путина принесла на полуостров колоссальное количество скандалов. Местные жители обижаются на то, что зарабатывают на рыбных богатствах Камчатки только рыбные воротилы. А простой народ бедствует.