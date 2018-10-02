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Около 50% собранного в Казахстане зерна будет экспортировано

Экономика

Среди регионов Казахстана наибольшую урожайность демонстрируют хлеборобы Северо-Казахстанской области

Около 50% собранного в Казахстане зерна будет экспортировано
Мешки с зерном

Астана, 2 октября 2018, 08:03 — REGNUM  В 2018 году фермеры Казахстана планируют собрать до 22 млн тонн зерна и около 50% урожая отправить на экспорт, передает 1 октября телеканал «Хабар 24».

Среди регионов Казахстана наибольшую урожайность демонстрируют хлеборобы Северо-Казахстанской области, в которой собирают 17 центнеров с гектара.

В западной части страны летом наблюдалась засушливая погода, что негативно отразилось на урожайности — хлеборобы собирают 6,9 центнера с гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 сентября в Казахстане было собрано 14 млн тонн зерна или 73% урожая. Самый отстающий регион — Карагандинская область, в которой на 1 октября собрано 64%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане собрали 73% урожая

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Экономика Казахстана
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