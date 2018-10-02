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Венесуэла запустила национальную криптовалюту «петро»

Экономика

С 1 октября в стране запустились все механизмы, позволяющие гражданам участвовать в программе «петро»

Венесуэла запустила национальную криптовалюту «петро»
Иллюстрация: Bitcoin.com
Криптовалюта

Каракас, 2 октября 2018, 07:54 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты «петро», соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения.

По его словам, с 1 октября запустились все механизмы, позволяющие гражданам страны зарегистрироваться на специальном портале для создания электронного кошелька и участвовать в программе «петро».

Глава государства добавил, что с 5 ноября национальная криптовалюта будет продаваться за суверенные боливары.

Напомним, ранее Мадуро заявил, что «петро» станет «средством для товарообмена и торговли» и будет «конвертируемой мировой валютой».

Отметим, что о создании «петро» Мадуро заявил в декабре 2017 года, а через два месяца в венесуэльскую криптовалюту, обеспеченную нефтяными запасами страны, уже было вложено иностранными инвесторами $3,3 млрд.

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