Владельцы турбаз на Байкале получили десятки исков

Иркутск, , 07:57 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура в очередной раз подтвердила многочисленные факты нарушений земельного и градостроительного законодательства, а также противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований при возведении туристических баз и гостиниц на Байкале. Судя по информации, опубликованной на сайте ведомства, подавляющее число (90%) из 164 проверенных заведений, расположенных как в Иркутской области, так и в Бурятии, наносят природе серьёзный ущерб. Также выявлено множество случаев самовольного захвата земли, нецелевого использования, незаконного размещения строений, в том числе капитального характера.

«Практически повсеместно сточные воды не проходили надлежащую очистку, сбрасывались в негерметичные колодцы, откуда дренировали и распространялись по акватории Байкала. Нарушался порядок временного хранения твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов. Подземные воды использовались в отсутствие лицензии на водозаборные скважины. Выявлены объекты капитального строительства, возведенные без прохождения государственной экологической экспертизы, которые эксплуатировались без разрешений на ввод в эксплуатацию», — отмечают прокуроры.

По итогам их проверок в суды направлено 51 исковое заявление, а к административной ответственности привлечено 106 лиц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, активное освоение берегов священного озера иностранными гражданами началось после существенного падения национальной валюты. К примеру в иркутском посёлке Листвянка, считающимся воротами Байкала, под видом жилых домов построены десятки незаконных гостиниц. В основном, их владельцами являются граждане Китая. Правительственное постановление от 26 марта 2018 года о значительном сокращении водоохранной зоны Байкала, принятое под шумок кемеровской трагедии с «Зимней вишней», ещё больше усугубило проблему защиты Байкала.