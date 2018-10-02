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Goldman Sachs купит 4,1% Международного финансового центра Астана

Экономика

В Казахстане надеются, что сделка станет сигналом для других участников рынка

Астана, 2 октября 2018, 07:41 — REGNUM  Инвестиционный банк Goldman Sachs и Международный финансовый центр Астана (МФЦА) завершили структурирование сделки, в рамках которой инвестиционный гигант подписался на выкуп 4,1% акций МФЦА, сообщает 2 октября издание «Казинформ».

Вместе с тем Goldman Sachs приобретает у МФЦА пут-опцион сроком на пять лет, что позволит банку защитить стоимость акций от падения ниже цены покупки.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов выразил надежду, что вхождение Goldman Sachs в капитал финансового центра станет сигналом для других участников рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил Международный финансовый центр Астана. Открытие центра состоялось в преддверии празднования 20-летия Астаны.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев запустил международный финансовый центр «Астана»

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