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СМИ узнали о возможном введении в России нормы энергопотребления

Экономика

Проекты нормативных документов должны представить на рассмотрение к 15 января 2019 года

Москва, 2 октября 2018, 07:20 — REGNUM  Правительство РФ вернулось к обсуждению законопроекта, предусматривающего введение для населения социальной нормы энергопотребления, сообщает 2 октября «Коммерсантъ».

По данным издания, идею введения соцнормы одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, проекты нормативных документов должны представить на рассмотрение к 15 января следующего года.

Так, предлагается установить соцнорму энергопотребления на уровне 300 киловатт-час в месяц, она будет оплачиваться по базовому тарифу. При превышении данного показателя оплата будет производиться по повышенному тарифу. При месячном потреблении свыше 500 киловатт-час вводится тариф «экономически обоснованный».

При этом отмечается, что объем потребления будет фиксироваться не на человека, а на точку подключения.

Напомним, правительство РФ разрабатывало похожую реформу в 2013 году. Тогда пилотный проект ввели лишь в нескольких регионах, после чего планировалось ввести соцнорму по всей стране, однако в 2014 году введение реформы отложили.

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Введение социальных норм потребления услуг ЖКХ
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