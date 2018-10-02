Оценкой финансовых операций «Таатты» займутся Генпрокуратура, МВД и Следком

Якутск, , 06:28 — REGNUM Накануне отзыва лицензии у якутского банка «Таатта» банковские операции там проводились в условиях проблем с платежеспособностью, и с целью замены ликвидных активов на неликвидные. Теперь их законность оценят федеральные правоохранительные органы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Банка России.

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Информация о последних операциях, осуществлённых сотрудниками банка, направлена в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство внутренних дел. Выяснилось также, что предшествовавшие банкротству операции сопровождались отчуждением недвижимого имущества, отметили в ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитражный суд Якутии признал банк «Таатта» банкротом, конкурсное производство в отношении него открыто сроком на год.

Первая информация о проблемах в работе банка стала поступать от его вкладчиков 3 июля. Люди не могли получить свои деньги. Лицензию у этой кредитной организации Банк России отозвал только через два дня. К тому моменту из кассы московского филиала банка были неправомерно получены (то есть фактически похищены) деньги в особо крупном размере.

Сумму обязательств «Таатты» перед вкладчиками Банк России оценил в 8,2 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

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