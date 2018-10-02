The Hill: Трамп добился крупной победы перед промежуточными выборами

Александр Белов, , 07:44 — REGNUM

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу нужна была крупная победа перед промежуточными выборами в конгресс, запланированными на ноябрь этого года. Теперь у него есть такая победа. За несколько часов до истечения срока, установленного Белым домом, Канада завершила свои переговоры и согласилась присоединиться к США и Мексике в рамках нового Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), пишет Лиз Пик в статье для американского издания The Hill.

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Хотя премьер-министр Канады Джастин Трюдо не согласился с многочисленными требованиями, изложенными торговым представителем США Робертом Лайтхизером, Оттава, наконец, пришла к соглашению, по-видимому, решив, что она может столкнуться с серьезными экономическими потрясениями в случае краха 25-летнего соглашения с крупнейшим торговым партнером. Очевидно, что для канадского премьер-министра отказ от присоединения к пересмотренному соглашению НАФТА стал бы политическим самоубийством.

В 2019 году Трюдо ждут выборы, а расторжение НАФТА потрясло бы всю экспортную экономику Канады. Уже сейчас экономический рост страны незначительно ослабел из-за неопределенности, связанной с торговыми переговорами. Недавно Национальный банк Канады обновил свой прогноз относительно роста ВВП в 2018 году, понизив показатели с 2,2% до 2%, сославшись на сложную ситуацию в торговле.

Все могло бы быть гораздо хуже. В 2017 году Трамп пригрозил, что введет пошлины на автомобили, которые производятся в Канаде. Потенциальный ущерб от 25-процентных пошлин на импорт канадских автомобилей стал бы «катастрофическим» для Канады, что привело бы к потере 100 тыс. рабочих мест.

В недавнем экономическом обзоре Королевского банка Канады указано, что американские пошлины на канадские промышленные товары и предполагаемое снижение активности в сфере продаж автомобилей приведут к замедлению экономического роста на 0,5%. Учитывая неблагоприятные непрямые последствия для других секторов экономики, снижение темпов экономического роста могло бы достигнуть 1%.

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Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA) — это название новой версии НАФТА, в рамках которой Соединенным Штатам удалось добиться определенных преимуществ, хотя Вашингтону также пришлось сделать некоторые уступки канадской стороне. Так же, как и в случае с Мексикой, США настояли в переговорах с Канадой на том, что большая часть автомобилей, продаваемых в США, должна производиться в Соединенных Штатах (75%, а не 62,5% как раньше). Оттава добилась уступок в рамках сохранения специального механизма по разрешению торговых споров с США.

В более широком смысле новая версия НАФТА является свидетельством того, что Белый дом способен заключать более выгодные торговые соглашения. На фоне приближающихся промежуточных выборов и прогнозов, согласно которым торговая война с Китаем замедлит темпы экономического роста США, Трампу нужно было показать своим избирателям, особенно избирателям из штатов Мичиган и Висконсин, что его тактика может привести к успеху.

Всем хорошо известно, что Трамп на протяжении длительного времени критиковал НАФТА. Он был не единственным критиком. Профсоюзные лидеры организовывали акции протеста против НАФТА, поскольку соглашение привело к существенному сокращению численности рабочих мест в США.

Когда экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон подписал Североамериканское соглашение о свободной торговле в 1993 году, он пообещал американским гражданам, что благодаря НАФТА возникнет «экспортный бум в Мексику», что приведет к созданию 200 тыс. новых рабочих мест уже через два года и 1 млн рабочих мест через пять лет.

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В 2013 году американский аналитический центр Институт экономической политики предоставил данные, согласно которым к 2010 году торговый дефицит США с Мексикой привел к ликвидации 682 тыс. рабочих мест в Соединенных Штатах, причем 60,8% из них — это рабочие места в обрабатывающей промышленности.

Многие согласны с тем, что Североамериканское соглашение о свободной торговле нуждается в серьезном пересмотре, а не в косметических поправках. Благодаря постоянному давлению со стороны Белого дома удалось добиться более выгодных условий для США.