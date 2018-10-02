Более половины дорог Мордовии приведут в нормативное состояние к 2024 году

Саранск, , 00:51 — REGNUM Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков по поручению главы республики Владимира Волкова обсудил с первым заместителем Минтранса РФ Иннокентием Алафиновым вопросы участия региона в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

Планируется, что в рамках реализации этого проекта к 2024 году 51% дорог на территории республики будут приведены в нормативное состояние, в Саранской городской агломерации показатель намерены довести до 85%.

Участники встречи также обсудили вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры республики. В числе важных проектов, реализуемых в ближайшие годы: завершение строительства автодороги «Обход города Саранска», проектирование и возведение дороги «Обход города Рузаевки», строительство автомобильной дороги по улице Строительной (от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар), а также строительство путепровода через железную дорогу в городе Ковылкино.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году на дорожное строительство в Мордовии направили 5 млрд рублей. На сельские дороги федеральный центр выделил республике в два раза больше средств, чем в 2016 году.

По итогам года отремонтировано и построено около 37 км региональных и местных дорог и 90 км федеральных трасс. В том числе отремонтирован целый ряд участков автодорог «Подъезд к Саранску от автодороги М-5 «Урал», «Нижний Новгород — Саранск — Пенза — Саратов», «Саранск — Ульяновск».

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году построено множество новых автомобильных развязок — дорога до аэропорта, развязка на пересечении улиц Красная и Севастопольская. Построены дороги на территории, ограниченной улицами Волгоградская и Севастопольская, а также рекой Инсар, восточный обход Саранска.