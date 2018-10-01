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Уолл-стрит: Dow Jones и S&P «отпраздновали» соглашение с Мексикой и Канадой

Экономика

За день торгов индекс Dow Jones вырос до 26 651,21 пункта

Нью-Йорк, США, 1 октября 2018, 23:52 — REGNUM  Фондовый рынок США весь день находился под влиянием заключения сделки по «обновленной НАФТА» — трехсторонего соглашения USMCA между США, Мексикой и Канадой, 1 октября передает агентство Reuters.

Соглашение больше всего обрадовало промышленников — за день торгов индекс Dow Jones вырос на 192,9 пункта (0,73%), до 26 651,21 пункта. Индекс S&P 500 также вырос, на 10,61 пункта (0,36%), до 2924,59 пункта.

А вот Nasdaq, начавший торги с роста, к концу дня снизился на 9,05 пункта (0,11%), до 8037,30 пункта — на №высокотехнологичный» индекс продолжает оказывать влияние затяжное падение Facebook и Intel.

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