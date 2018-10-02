Вторник, 2 Октября 2018 года
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Соцсеть Instagram сменила руководителя

Экономика

Адам Моссери является выходцем из команды Марка Цукерберга

Сан-Франциско, США, 2 октября 2018, 00:01 — REGNUM  Новым главой соцсети Instagram после увольнения предыдущего руководства назначен Адам Моссери, 1 октября передает агентство Reuters.

Моссери, ранее занимавший пост вице-президента Instagram по продукции, является выходцем из команды Марка Цукерберга, основателя Facebook.

Бывшие генеральный директор и главный технический директор Instagram, Кевин Систром и Майк Кригер, покинули свои посты в конце сентября.

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