Нижегородские медкомпании подозревают в картельном сговоре при госзакупках

Нижний Новгород, , 22:51 — REGNUM Управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по Нижегородской области рассматривает дело в отношении ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» о признаках нарушения антимонопольного законодательства по п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Об этом ИА REGNUM сообщили в антимонопольном управлении.

В феврале 2018 года с жалобой на возможный картельный сговор между указанными компаниями, которые являются поставщиками расходных материалов и медицинского оборудования обратился Фонд по борьбе с коррупцией. Отмечалось, что в течение нескольких лет подряд торги выигрывают одни и те же компании, а цена контракта снижается минимально. Заявитель указал, что это свидетельствует о признаках картельного сговора с целью недопущения к торгам других участников и заключения контракта по максимально высоким ценам.

Специалисты УФАС установили, что заявки на участие в торгах составлял один и тот же автор, и два заявки от разных организаций отправлялись с одного IP-адреса. Объем закупок, совершенных таким образом, оценивается в десятки миллионов рублей за 2016−2017 годы.

На заседание 3 сентября ответчики не явились, и только сегодня в рамках второго заседания удалось получить от подозреваемых в сговоре компаний какие-то пояснения относительно их позиции.

«О размере нанесенного ущерба можно будет говорить лишь в случае, если будет установлен факт картельного сговора. Естественно, участия в сговоре обе организации не признают», — отметил председатель комиссии, заместитель руководителя Нижегородского УФАС Сергей Смирнов.

Он добавил, представитель одной из компании утверждает, что написание жалоб — это некий бизнес. В УФАС полагают, что это заявление может иметь основания.

«Но если такие жалобы будут к нам поступать, вне зависимости от того, на какой основе они подготовлены, мы будем их рассматривать», — заверил Смирнов.

По словам представителя ответчиков независимого эксперта в области закупок Игоря Романова, Фонд не делал запросов на перечисленные аукционы, сообщает «НТА — Приволжье».

"Мы считаем, что жалоба носит исключительно коммерческий характер, она не удовлетворяет требованиям, а только носит предположительный характер, а также порождает нездоровую конкуренцию среди тех поставщиков, которые работают на данном рынке», — озвучил Романов позицию ответчиков.

Смирнов, в свою очередь, заметил, что в случае установления факта сговора все замешанные в нем лица будут привлечены к административной ответственности.

«Есть статья 178, которая также устанавливает ответственность уголовную за участие в картельном сговоре. Также может быть выдано предписание о взыскании незаконно полученного дохода в бюджет в полном объеме», — заключил представитель УФАС. Он подчеркнул, что речь идет о «колоссальных суммах».

Следующее заседание по делу назначено на 22 октября.