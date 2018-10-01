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В Китае приняты меры по регулированию рынка трудовых ресурсов

Экономика

Соответствующим документом запрещено ограничение трудовой мобильности

Пекин, 1 октября 2018, 22:42 — REGNUM  В Китае с началом октября вступили в силу временные правила, регулирующие рынок труда — первое административное положение, которым регулируются процедуры поиска работы, набора персонала и связанных с этим рыночных услуг, сообщает 1 октября Синьхуа.

В документе особое внимание уделяется законности и достоверности соответствующей информации, публикуемых работодателями и кадровыми агентствами — контактных данных, условий приема, описанию вакансий, мест работы, базовых заработных плат.

Жесткая ответственность установлена за применение мошеннических, насильственно-принудительных и других неправомерных действий с их стороны, а также попыток извлечения незаконной выгоды и вовлечения юридических и физических лиц в противоправную деятельность.

Также местным властям и учреждениям прямо запрещается ограничивать миграцию трудовых ресурсов, снижая их мобильность.

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Рынок труда
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