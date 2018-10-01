Moody’s опубликовал доклад о ситуации в экономике КНР

Пекин, , 22:33 — REGNUM По ожиданиям международного рейтингового агентства Moody’s, одного из «большой тройки» таких агентств, китайская банковская система сохранит стабильность в перспективе 1−1,5 годов, сообщает 1 октября Синьхуа.

Аналитики агентства обращают внимание на продолжающийся рост экономики КНР, а также перераспределение структуры в пользу секторов с высокой добавленной стоимостью, отмечается в опубликованном докладе. Один из авторов документа Юлия Ван отмечает, что Китай в настоящее время успешно занимается поиском баланса между сохранением устойчивого роста и снижением долговой нагрузки.

В докладе также отмечается, что от китайского правительства следует ожидать сохранения поддержки крупным банкам, что сыграет на укрепление социальной стабильности и системной устойчивости экономики.

Отметим, что на мнение и рейтинги ведущих мировых рейтинговых агентств ориентируются инвесторы. Существует и мнение, что их оценки являются результатом большого и сложного компромисса различных групп интересов, связанных с теми или иными субъектами экономики, которым выводятся рейтинги.