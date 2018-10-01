Цена на нефть Brent превысила $85 за баррель

Лондон, , 22:31 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на вечерних торгах 1 октября превысила отметку $85 за баррель в первые с 2014 года.

В ходе торгов бирже ICE в Лондоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на 21:30 мск выросла на 2,6% и составила $85,02 за баррель.

В последний раз стоимость барреля нефти данной марки достигала такой отметки 3 ноября 2014 года.

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