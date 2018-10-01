В Чувашии начала действовать новая система обращения с отходами

Чебоксары, , 22:29 — REGNUM С 1 октября 2018 года в Чувашии начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Соглашение с региональным оператором ООО «МВК «Экоцентр», которая будет отвечать за полный цикл обращения с отходами, заключено на 10 лет, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Все 11 полигонов, которые включены в реестр, работают без сбоев. На рынке перевозок обращения с отходами определены порядка 45 перевозчиков. Во всех районах все перевозки отходов ведутся», — отметил директор компании-оператора Евгений Майрин.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Михайлов пояснил, что теперь услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами переходит из состава жилищной услуги в состав коммунальной.

Глава Государственной службы региона по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова уточнила, поскольку раньше услуга по сбору и вывозу ТКО входила в комплекс жилищных, оплата производилась из расчета за 1 кв. метр. Теперь услуга стала коммунальной, и оплачивать будет необходимо с учетом числа проживающих в квартире.

Кроме того, с сегодняшнего дня начинают действовать новые тарифы, установленные Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам для регионального оператора. Единый тариф составляет 442,22 рубля за кубометр или 74,44 рубля с одного человека в месяц.

В правительстве отметили, что в 2018 году в республиканском бюджете предусмотрены субсидии на оплату услуг ЖКХ на сумму 294 млн рублей для граждан, объем платы за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи.

Оператор планирует организовать представительства во всех муниципальных районах республики для работы с населением, для направления счетов во все муниципальные образования может быть привлечена сторонняя организация. С 1 октября все собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, индивидуальные предприниматели, юридические лица и владельцы частных домовладений получили проект договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

Контролировать вопросы дальнейшей работы новой системы обращения с отходами поручено минстрою и минприроды Чувашии, а также руководству Чебоксар.

Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что к новым стандартам обращения с отходами полностью готовы лишь десять регионов РФ: Ивановская, Астраханская, Ярославская, Курская, Новгородская области, Севастополь, Мордовия, Карелия, Чечня и Чувашия.