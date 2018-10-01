По Крымскому мосту проехали 1400 грузовых автомобилей

Краснодар, , 21:13 — REGNUM Сегодня, 1 октября, с 00:00 по 15:00 по московскому времени по Крымскому мосту проехали 1379 грузовых автомобилей. Из них 716 в сторону Керчи и 663 в сторону Тамани. Об этом сообщает информационный центр «Крымский моста».

Напомним, с сегодняшнего дня по Крымскому мосту открыто движение грузовиков. Больше всего сегодня было зафиксировано автопоездов весом более 30 тонн (1030 штук). При этом по Крымскому мосту проехали более 100 автопоездов общим весом более 35 тонн.

При этом сотрудники информационного центра «Крымский мост» отмечают, что сегодняшний грузовой трафик превышает среднесуточные показатели Керченской паромной переправы. Вызвано это тем, что многие водители фур, узнав, что с 1 октября откроется движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту, решили сэкономить на услугах паромной переправы.

По прогнозам, в течение 2018 года поток грузовых автомобилей через Крымский мост будет составлять от 900 до 1100 автомобилей свыше 3,5 тонн в день. К 2024 году этот показатель увеличится до 5000 грузовиков в сутки.

Работа Керченской паромной переправы сегодня была остановлена. Теперь она будет выполнять функции перевоза опасных грузов, которые по мосту перевозить запрещено. После 15 октября функции паромного оператора будет выполнять ГУП РК «Крымские морские порты».