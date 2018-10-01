Челябинская область удвоит товарооборот с Татарией

Магнитогорск, Челябинская область, , 20:36 — REGNUM Челябинская область должна удвоить товарооборот с Татарией. Такую задачу поставил лично губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Этому предшествовал визит делегации Татарии во главе с Рустамом Миннихановым в челябинский Магнитогорск. Там 1 октября и встретились главы двух регионов. Встреча именно в этом городе не была случайностью. Товарооборот между двумя регионами составляет 35 млрд рублей. И 80% со стороны Челябинской области приходится на продукцию Магнитогорского меткомбината.

«Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 миллиардов рублей. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга», — сказал Дубровский.

Глава Татарии в свою очередь отмечает, что оба региона — это стратегические партнёры, и поэтому друг друга важно поддерживать. С такими бизнес-визитами представители Татарии намерены посещать Южный Урал и впредь.

Отметим, в июле по развитию сотрудничества между Челябинской областью и Татарией была утверждена «дорожная карта». Среди прочего речь идёт о взаимодействии в создании высокосроростных магистралей, в сфере образования и т.д.