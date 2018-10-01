Трамп: Сделка с Мексикой и Канадой даст США «сотни тысяч рабочих мест»

Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию в связи с подписанием соглашения об изменении НАФТА с Мексикой и Канадой, 1 октября передает агентство Reuters.

По словам Трампа, соглашение USMCA, принятое вместо НАФТА, «обеспечит многие сотни тысяч рабочих мест» в США, причем «это высококвалифицированные рабочие места».

Также Трамп заявил, что сделка обеспечит американским фермерам увеличение экспорта в Канаду и Мексику и превратит всю Северную Америку в единый «производственный центр».

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