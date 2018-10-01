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Трамп: Сделка с Мексикой и Канадой даст США «сотни тысяч рабочих мест»

Экономика

USMCA превратит всю Северную Америку в единый «производственный центр»

Трамп: Сделка с Мексикой и Канадой даст США «сотни тысяч рабочих мест»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 1 октября 2018, 19:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию в связи с подписанием соглашения об изменении НАФТА с Мексикой и Канадой, 1 октября передает агентство Reuters.

По словам Трампа, соглашение USMCA, принятое вместо НАФТА, «обеспечит многие сотни тысяч рабочих мест» в США, причем «это высококвалифицированные рабочие места».

Также Трамп заявил, что сделка обеспечит американским фермерам увеличение экспорта в Канаду и Мексику и превратит всю Северную Америку в единый «производственный центр».

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