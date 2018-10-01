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Turkish airlines снова стала рекордсменом турецкой экономики

Экономика

«Турецкие авиалинии» летают в 304 пункта в 122 странах, что является высочайшим показателем в мире

Turkish airlines снова стала рекордсменом турецкой экономики
Павел Латышов© ИА Красная Весна
Турецкие авиалинии

Анкара, 1 октября 2018, 21:37 — REGNUM  Руководство авиакомпании Turkish airlines заявило, что они продолжают нести звание лидеров в развитии турецкой экономики. По данным Fortune Global 500, Turkish airlines принесла государству 8 млрд 50 млн долл., что стало самой большой суммой среди всех турецких компаний.

Как сообщает новостное агентство «Хабертюрк», авиакомпания показывает интенсивный рост с 2008 года. Сейчас «Турецкие авиалинии» летают в 304 пункта (122 страна), что является высочайшим показателем в мире (по этому критерию Turkish airlines входят в топ-10 крупнейших авиакомпаний мира).

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Зарубежная хроника
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