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Цена на нефть Brent превысила $84 за баррель

Экономика

Стоимость барреля Brent достигла $84,05

Цена на нефть Brent превысила $84 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 1 октября 2018, 19:22 — REGNUM  Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку $84 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 октября.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре в ходе торгов росли на 1,61% — до $84,05 за баррель.

В последний раз стоимость барреля нефти данной марки превышала $84 в начале ноября 2014 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,49% — до $74,36 доллара за баррель.

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