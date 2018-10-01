Цена на нефть Brent превысила $84 за баррель

Москва, 1 октября 2018, 19:22 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку $84 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 октября.
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре в ходе торгов росли на 1,61% — до $84,05 за баррель.
В последний раз стоимость барреля нефти данной марки превышала $84 в начале ноября 2014 года.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,49% — до $74,36 доллара за баррель.
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