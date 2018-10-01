Псков, Печоры и Пушкинские Горы объединят в туристический кластер

Псков, , 19:17 — REGNUM В 2019 году в Псковской области будет дан старт туристическому кластеру «Духовные истоки», который объединит Псков, Печоры, Пушкинские Горы и еще ряд муниципальных образований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 1 октября, в ходе неформальной встречи с представителями туриндустрии региона.

«Более 2 млрд рублей будет вложено в развитие территорий — это беспрецедентная поддержка Ростуризма», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в 2018 году в регионе завершается реализация проекта по созданию туристическо-рекреационного кластера «Псковский». Он создавался с 2012 года. В рамках проекта реконструировано 36 объектов и привлечено более 5 млрд рублей инвестиций.