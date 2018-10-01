С октября средний размер пенсии в Киргизии вырастет до 5 360 рублей

Бишкек, , 19:13 — REGNUM Текущая индексация пенсионных выплат позволит увеличить их на 378 сомов (356 рублей), и с октября 2018 года средний размер пенсии в Киргизии достигнет 5 682 cома (5 360 рублей). Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе рабочей встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Абылгазиева, в зависимости от размера пенсий и внесенных страховых взносов, страховая часть пенсионных выплат увеличивается от 7,1% до 18%. То есть увеличение страховой части пенсий в среднем составит 10,4%.

Также глава кабинета министров сообщил президенту о том, что с 1 октября текущего года повышена зарплата семейным врачам и врачам общей практики, работающим в центрах семейной медицины медсестрам и среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов за счет стимулирующих выплат.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным социального фонда Киргизии, в республике насчитывается 630 тысяч пенсионеров, то есть чуть больше 9% от общей численности населения этой страны. На каждую тысячу киргизстанских пенсионеров приходится лишь около 1,3 тысячи официально трудоустроенных граждан.

Отметим, что по итогам 2017 года зарплата врачей скорой помощи в Киргизии составляла 12 105 сомов (11,4 тысячи рублей по текущему курсу), среднего медперсонала — 9 143 сома (8,6 тысячи рублей), младшего медперсонала — 6 385 сомов (6 тысяч рублей).

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