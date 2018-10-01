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Кувейтская нефть перестала поступать в США

Экономика

Эмират переориентировался на более привлекательный рынок Азии

Кувейтская нефть перестала поступать в США
ArtseBie
Нефть

Эль-Кувейт, 1 октября 2018, 18:56 — REGNUM  Кувейт впервые с 1992 года практически не продает нефть-сырец в США, показывают 1 октября данные информационного управления министерства энергетики Соединенных Штатов.

Такие показатели продаж кувейтской нефти Вашингтону отмечались только в 1992 году после войны США и их сателлитов против Ирака.

По мнению агентства «Блумберг», причиной такого явления стала переориентация Кувейта на рынок Азии, куда сейчас уходит 80% нефти, добываемой эмиратом.

Отмечается, что под влиянием новых антииранских санкций этот рынок потребует еще больших объемов продаж нефти.

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