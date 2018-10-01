Министр экономики Италии пообещал ЕС снизить дефицит бюджета через год

Рим, , 18:33 — REGNUM Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа в понедельник, 1 октября, совершает поездку в Люксембург, где встречается со своими коллегами-финансистами ЕС и отстаивает проект бюджета страны на 2019 год, предполагающий увеличение дефицита с 2 до 2,4% ВВП, сообщает Agenzia Italia.

По словам Триа, он намерен предложить коллегам «сохранять спокойствие» и пообещать, что через год дефицит бюджета будет снижен.

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства».

Итальянская оппозиция и власти ЕС недовольны этим планом, они отмечают, что наращивать дефицит в условиях высокого госдолга неприемлемо. В правительстве в свою очередь уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС (а также в Италии при прежних правительствах) почему-то не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

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