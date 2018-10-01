Украинский борщ подорожал наполовину — депутат Верховной рады

Киев, , 18:24 — REGNUM С начала 2018 года ингредиенты, необходимые для приготовления постного борща подорожали на 45%, заявил депутат Верховной рады Алексей Дорошенко 1 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«С начала года морковь прибавила в цене 130%, или 1,7 грн, капуста — 69%, или 90 коп., лук — 55%, или 60 коп., картошка — 27%, или 80 коп., свекла — 13%, или 40 коп.», — рассказал депутат об изменении цен на компоненты борща.

По данным Research&Branding Group, 66% граждан Украины считают, что борщ нужно готовить на свинине, заявил Дорошенко.

Напомним, ранее Дорошенко заявил о грядущем подорожании ингредиентов борща на 30−40%.

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