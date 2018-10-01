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Есть рекорд: свыше шести миллионов туристов с начала года посетили Крым

Экономика

При этом около миллиона человек на полуостров приехали с Украины

Есть рекорд: свыше шести миллионов туристов с начала года посетили Крым
Марина Каширская © ИА REGNUM
Море. Крым

Симферополь, 1 октября 2018, 17:58 — REGNUM  Более шести миллионов туристов посетили Крым с начала года. Об этом 1 октября на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«По данным министерства курортов и туризма Крыма, полуостров преодолел рекордный рубеж — с начала года у нас отдохнули более 6 миллионов туристов. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убежден, что это не предел», — отметил Аксёнов.

При этом, по его словам, несмотря на все ограничения и блокады со стороны властей Украины, Крым посетило около миллиона граждан этого государства.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года председатель крымского парламента Владимир Константинов выразил убеждение в том, что рано или поздно Крым вернётся к отметке в 10 миллионов отдыхающих, как это было в советские годы.

«Да, «переварить» такое количество людей не просто, но это даст колоссальный рывок нашей экономике», — отмечал Константинов.

Об этом: Спикер крымского парламента: мы снова сможем принять 10 млн туристов

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Туризм в Крыму
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