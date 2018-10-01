PVM Oil: «Оптимизму Ирана никто не верит»

Лондон, , 18:07 — REGNUM Аналитики нефтяного рынка ожидают продолжения роста цен на энергоносители и не верят «оптимистическим заявлениям» Ирана о сохранении экспорта, 1 октября передает агентство Reuters.

«Иран пытается преуменьшить влияние надвигающихся санкций США, заявляя, что не намерен сокращать добычу нефти. Однако таким оптимистическим заявлениям никто не верит», — заявил журналистам стратег PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Брэннок отмечает, что хотя декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent оцениваются в $83 за баррель, за прошлую неделю интерес рынка к опционам на $90 вырос почти на треть, до 38 миллионов баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября мировые цены на нефть марки Brent достигли $83 за баррель — впервые за четыре года, с ноября 2014 года.

В настоящий момент цены на нефть продолжают рост, и многие аналитики предрекают достижение цены $100 за баррель уже через несколько месяцев — после вступления в полную силу новых санкций США против Ирана.

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