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Цены на нефть: Brent движется к новым рекордам

Экономика

Brent оценивается в $83,18 за баррель

Лондон, 1 октября 2018, 17:48 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают расти — Brent ещё в начале торгов понедельника обновила рекорд ноября 2014 года и движется к новым рубежам, 1 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на 45 центов, до $83,18 за баррель. В ходе торгов стоимость марки уже достигала пика в $83,32 за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 17 центов, до $73,42 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 28 сентября нефть Brent преодолела $83 за баррель. Это максимальное значение для «международного эталона» за четыре года.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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