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Власти Симферополя обещают к концу года тысячу новых мест в детсадах города

Экономика

К 2019 году администрация крымской столицы планирует ещё около трёх тысяч новых мест

Симферополь, 1 октября 2018, 17:19 — REGNUM  До конца 2018 года в детских садах крымской столицы дополнительно появится около тысячи мест, а в 2019 году — ещё порядка трёх тысяч мест. Об этом 1 октября во время открытия детского сада «Берёзка» в Симферополе заявил глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв.

«В следующем году от 5 до 10 модульных детских садов должны достроить, и по ФЦП ещё семь в работе. До конца 2018 года в Симферополе появится минимум одна тысяча мест. Следующий год — прорывной. Как минимум 3−4 тысячи мест необходимо закрывать», — отметил Лукашёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти рассчитывают в течение ближайших двух лет полностью решить проблему очередей в детские сады столицы российского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе рассчитывают решить проблему детсадов за два года

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