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Фондовый рынок США растет после сделки по НАФТА

Экономика

Индекс Dow Jones вырос до 26 598,36 пункта

Нью-Йорк, США, 1 октября 2018, 17:21 — REGNUM  Фондовый рынок США начал торги с заметного роста после долгожданной сделки между Канадой и США по изменеию НАФТА, 1 октября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 140,05 пункта (0,53%), до 26 598,36 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,31 пункта (0,42%), до 2926,29 пункта, индекс Nasdaq вырос на 45,14 пункта (0,56%), до 8091,50 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 30 сентября на 1 октября представители Канады и США достигли соглашения по «измененному НАФТА». Новая сделка между США, Мексикой и Канадой получит название USMCA.

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