Mitsubishi отзывает более 144 тыс. своих автомобилей в России

Москва, , 17:15 — REGNUM Японский автомобильный концерн Mitsubishi отзывает более 144 тысяч автомобилей в Российской Федерации из-за неполадок. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Росстандарта.

По данным ведомства, отзыву подлежат 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV. Речь идёт о моделях, которые реализовывались с декабря 2012 года по сентября 2016 года.

Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза.

Уполномоченный представитель японского автоконцерна в России ООО «ММС Рус» проинформирует об отзывной компании всех автовладельцев перечисленных выше моделей путем рассылки писем и по телефону, если это возможно. Владельцам предложат предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр Mitsubishi для проведения необходимого ремонта.

Также автовладельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзывную кампанию по VIN-коду, и связаться с ближайшим дилерским центром.

На всех транспортных средствах, которые подлежат отзыву, будут заменены задние тормозные суппорты. Для автовладельцев ремонт будет бесплатным.