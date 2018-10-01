ОСАГО без лошадиных сил, с куриными мозгами и совестью удава

Вячеслав Лысаков, , 18:03 — REGNUM

В Госдуме и Совфеде эксперты обсуждают предложения по очередному реформированию ОСАГО. Как обычно, у страховщиков своя правда, у простых автомобилистов — своя. В деталях разобрался депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). Публикацию в ИА REGNUM он просит считать официальным депутатским запросом в Минфин, Банк России и РСА.

Экспертами разного толка бурно обсуждался пакет инициатив и предложений Минфина и Банка России по реформированию ОСАГО, озвученный ими в ходе парламентских слушаний в Госдуме и Совфеде. Особый резонанс, кроме тарифного коридора, вызвали предложения об отмене двух коэффициентов — мощности (КМ) и территории (КТ).

В газете «Коммерсантъ» опубликована статья «ОСАГО лишится лошадиных сил», в которой говорится о новых возможностях развития рынка ОСАГО и восстановлении справедливости, которые дает страховщикам отмена указанных коэффициентов в совокупности с введением тарифного коридора.

Самым расхожим аргументом экспертов в пользу отмены коэффициента мощности (КМ) стало утверждение о том, что аварийность на дорогах не связана с мощностью автомобиля, а владельцы мощных автомобилей платят больше, теперь справедливость, наконец-то, восторжествует.

Напомню, что в соответствии со ст. 3 Закона №40-фз об ОСАГО основным принципом (и целью) обязательного страхования является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в пределах, установленных настоящим федеральным законом.

Как видим, про справедливость в законе не сказано ни слова, однако горе-эксперты, игнорируя закон, а часто и просто его не зная, оперируют именно этой нравственной категорией (хороший водитель платит за плохого, старый за молодого и так далее, смысловой ряд можно продолжить).

Что же, давайте поговорим о справедливости.

И инициаторы реформ, и их агитаторы упорно «забывают» сказать, что все мы, автовладельцы, платим за «недобросовестные страховые компании, которые вывели с рынка порядка 24,2 млрд рублей», в чем публично признался на парламентских слушаниях президент РСА Юргенс И. Ю.

В переводе на юридический язык, «вывели» — означает украли, но писать заявления в МВД России на эти компании Юргенс категорически отказывается. При этом пытается убедить автовладельцев, что ОСАГО — убыточно, денег страховщикам не хватает, поэтому надо платить еще больше, «для стабилизации рынка».

Справедливо это или нет?

Вернемся к справедливости по лошадиным силам. Еще раз напомню главный принцип ОСАГО — гарантия возмещения вреда. Все, ни о какой справедливости нет ни слова!

Теперь моделируем ситуацию, когда потерпевшие в авариях — новый «Мерседес» («Майбах»), и новая же «Нива». Заплатили они за ОСАГО по задумке реформаторов одинаковую сумму, положим, по 14−18 тысяч рублей.

При одних и тех же повреждениях, например, крыла и фары, владелец «Мерседеса» получает порядка 250−300 тыс. рублей, минимум, владелец Нивы — 25−30 тысяч рублей, максимум.

Напомню, заплатили за полис они одинаково, лошадиные силы же теперь не учитываются, а других коэффициентов нет.

Если исходить из аргументов реформаторов, получается, что теперь владелец «Нивы» будет платить и за владельца «Мерседеса»! Справедливо это или нет?

Теперь рассмотрим чистую экономику вопроса и сбалансированность рынка, которую пытаются достичь нововведениями руководители Минфина и Центробанка увеличением тарифов, и за что так агитируют эксперты.

Нет сомнений, что отмена коэффициентов «съест» все «справедливо» увеличенные сборы по ОСАГО примерно чем через год, а то и меньше. Что тогда? Опять повышение тарифов? Сейчас как-то забыли, что тарифы уже повышались в 2014—2015 годах на 90%, то есть почти вдвое, результат известен — стагнация рынка в отсутствие эффективного надзора и регулирования, но об этом агитаторы молчат. Справедливо это или нет?

Банк России и Минфин и РСА хором твердят, что мошенники-автоюристы предпочитают использовать в своих целях дорогие мощные автомобили. Сделайте им еще один подарок, чтоб на полисы тратились меньше, хотя их и сегодняшняя цена не останавливает.

Напоследок справедливый — без кавычек — вопрос: кто-то из инициаторов-реформаторов просчитывал экономику новых «реформ» — без эмоций и нравственных категорий?

А ведь именно ее, экономику, вы должны просчитать и обнародовать в первую очередь. И я прошу ее обнародовать.

Прошу считать это официальным депутатским запросом в Минфин, Банк России и РСА.